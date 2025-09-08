Jean Monnet Burs Programı için Başvurular Başladı

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı, 2026–2027 akademik yılı için başvuru sürecini başlattı.

Bu yıl 35. kuruluş yılını kutlayan program, Türkiye'den yaklaşık 150 bursiyere Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitim ve araştırma yapma imkanı sağlayacak. 1989'dan bu yana uygulanan Jean Monnet Bursu, 3 bini aşkın mezunuyla Türkiye'nin AB uyum çalışmalarına katkı sundu.

Kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplumdan bursiyerler, Avrupa'da edindikleri bilgi ve deneyimi Türkiye'ye taşıyarak AB alanındaki uzman kapasitesinin güçlenmesine destek oldu. Programın mezunları arasında kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticilerden özel sektör liderlerine, akademisyenlerden sivil toplum aktörlerine kadar geniş bir yelpazede isimler bulunuyor.

Kimler başvurabilir?

Jean Monnet Bursu; Kamu çalışanlarına, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapanlara, üniversitelerin akademik ve idari personeline, lisans son sınıf öğrencileri ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine açıktır.

Bursun kapsamı

Program, AB üyesi ülkelerde en az 3, en fazla 12 ay süresince lisansüstü eğitim veya araştırma imkanı sunuyor. Burs; öğrenim ücretlerini, aylık yaşam giderlerini, vize, seyahat ve eğitim materyalleri için ödenekleri kapsıyor. Adayların çalışmalarını AB müktesebatının 32 başlığında politika temelli konulara yoğunlaştırmaları bekleniyor.

Son başvuru tarihi 4 Kasım. Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için Jean Monnet Burs Programı'nın resmi internet sitesi "www.jeanmonnet.org.tr" ziyaret edilebilir.