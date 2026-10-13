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JD Vance, Ilhan Omar'ın evine DHS baskınından önceden haberdar edilmediğini söyledi

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ilhan Omar'ın evine düzenlenen DHS aramasından önceden haberdar edilmediğini söyledi. Vance, Omar'a yönelik iddiaların olgulara dayanarak soruşturulacağını belirtti. Kaynaklar ise soruşturmanın göçmenlik evrakıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın evine düzenlenen federal aramadan, öncesinde haberdar edilmediğini ve yetkililerin Kongre üyesine yönelik iddiaları olgulara dayanarak soruşturacağını belirtti.

Vance, seçim çalışmaları için Teksas'a hareket etmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, Omar'ın maruz kaldığı olay için "Evine baskın yapılacağından önceden haberim yoktu." ifadesini kullandı.

ABD hükümetinin, Adalet Bakanlığının cezai soruşturmalarda adil ve bağımsız şekilde hareket etmesini sağlamaya çalıştığını belirten Vance, kendisinin ve Başkan Trump'ın genel olarak Adalet Bakanlığı soruşturmalarına ve kovuşturmalarına "müdahil olmaktan kaçınmaya çalıştığını" öne sürdü.

Müslüman Temsilciler Meclisi Üyesi Omar'la ilgili "bazı ciddi iddialar" olduğunu söyleyen Vance, "Eğer ortada gerçek bir dava konusu varsa, olguları takip edeceğiz. Eğer gerçek bir dava konusu yoksa, o zaman takip etmeyeceğiz." dedi.

Omar'ın evinin DHS tarafından aranması

Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında dün İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından aranmıştı.

ABC News'e konuşan ve ismi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın Omar'ın göçmenlik evrakıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de İç Güvenlik Bakanlığınca Omar'ın evine düzenlenen baskını kınayarak, bunu "siyasi zulüm eylemi" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA
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