Albüm: Japonya'daki İki Dev Panda 27 Ocak'ta Çin'e Geri Dönecek

Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e geri dönecek. Bu olayla birlikte Japonya, yaklaşık yarım yüzyılın ardından ilk kez pandalar olmadan kalacak.

TOKYO, 26 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Ueno Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e geri dönmek için yola çıkacak. İki dev pandanın ayrılmasıyla yaklaşık yarım yüzyıl gibi bir sürenin ardından Japonya ilk kez pandasız kalacak.

