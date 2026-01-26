Albüm: Japonya'daki İki Dev Panda 27 Ocak'ta Çin'e Geri Dönecek

TOKYO, 26 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Ueno Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev panda Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e geri dönmek için yola çıkacak. İki dev pandanın ayrılmasıyla yaklaşık yarım yüzyıl gibi bir sürenin ardından Japonya ilk kez pandasız kalacak.