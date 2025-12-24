Haberler

Japonya'da teknoloji firmaları yapay zeka destekli özellikleri nedeniyle soruşturulacak

Japonya Adil Ticaret Komisyonu, yapay zeka teknolojileri ile rekabet yasalarını ihlal ettikleri şüphesiyle yerli ve yabancı teknoloji firmalarına soruşturma başlattı. Soruşturma, tekelleşme riskine karşı önlem alma amacı taşıyor.

Japonya'da yerli ve yabancı teknoloji firmaları, yapay zeka destekli bazı özellikleri ülkedeki rekabet yasalarını ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturmaya tabi tutulacak.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, hükümete bağlı Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), şirketlerin yapay zeka aracılığıyla tekelleşme riskine karşı önlem alıyor.

Komisyon, yerli teknoloji firmalarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Google, Microsoft ve OpenAI gibi yabancı şirketlere soruşturma açacak.

Bu firmaların sunduğu yapay zeka destekli arama motoru hizmetlerinin, çeşitli haber kuruluşlarının içeriklerini izinsiz kullanarak telif haklarını ve rekabet yasalarını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor.

Öte yandan, Komisyondan bir yetkili, soruşturmanın baskılama değil "durumu daha iyi anlama" amacıyla yapılacağını ifade etti.

Yapay zeka destekli arama hizmetlerine yönelik benzer soruşturmalar, Japonya dışında da yürütülüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 9 Aralık'ta Google'ın çevrim içi içerikleri yapay zekanın eğitimi için kullanmasında rekabete aykırı davranış sergilediği iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
