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Japonya'da Yabancı Turist Sayısı 5 Yılın Ardından İlk Kez Azaldı

Japonya'da Yabancı Turist Sayısı 5 Yılın Ardından İlk Kez Azaldı
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Japonya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı, 2026'nın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 2 azalarak son beş yılın ilk düşüşünü kaydetti. Çin anakarasından gelen ziyaretçi sayısı yüzde 56,4 azaldı.

TOKYO, 16 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak son beş yılın ilk düşüşünü kaydetti.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün çarşamba günü açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkeye yaklaşık 21,1 milyon kişi giriş yaparken, Çin anakarasından gelen ziyaretçi sayısı ise yarıdan fazla azaldı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin geçen kasım ayında Taiwan hakkında yaptığı açıklamaların ardından düşüş eğilimini sürdüren Çin kaynaklı ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 56,4 azalarak 2,06 milyona geriledi.

Verilere göre yalnızca haziran ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 azalışla 3,15 milyon olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte yabancı ziyaretçi sayısındaki gerileme üst üste üçüncü aya taşınırken, Ocak 2022'den bu yana en büyük düşüş kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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