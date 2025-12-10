Haberler

Karacadağ Kalkınma Ajansı ve JICA heyetinden ÇOMÜ'ye ziyaret


Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülen ortak proje kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde sürdürülebilir tarım ve yerel peynir üretimi konularında işbirliği fırsatları ele alındı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülen tarım ürünleri ve kırsal kalkınma odaklı ortak proje kapsamında Çanakkale'ye gelen heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, sürdürülebilir üretim modelleri, yerel peynir üretim teknikleri, verimliliğin artırılmasına yönelik uygulamalar, üniversite-üretici iş birliği imkanları ve bölgesel tarımsal inovasyon çalışmaları ele alındı.

Rektör Erenoğlu, üniversitenin tarım, gıda ve hayvancılık alanlarındaki akademik birikimi ve sahaya yönelik yürüttüğü projeler hakkında heyeti bilgilendirerek, ÇOMÜ'nün bölgesel kalkınma misyonu doğrultusunda JICA ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Heyet üyeleri, Çanakkale'nin peynir üretim altyapısı ve yerel uygulamalarına yönelik gerçekleştirdikleri saha incelemelerinin, Türkiye genelinde yürütülecek çalışmalar için önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, üniversitenin bilimsel birikimi ve güçlü paydaş ilişkilerinin projeye katkı sağlayacağını kaydetti.

title