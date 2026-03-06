Haberler

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, İsrailli mevkidaşı Saar ile görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki tırmanan duruma dair endişelerini dile getirip, Japon vatandaşların güvenliği ve tahliyeleri konusunda destek istedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'da tırmanan durumun bir an önce yatışmasını temenni etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Motegi'nin İsrailli mevkidaşı Saar ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Açıklamaya göre görüşmede, saldırıların karşılıklı olarak devam etmesinden ve bölgesel durumun kötüleşmesinden "ciddi endişe" duyduğunu ifade eden Motegi, tırmanan gerilimin bir an önce yatışmasını umduğunu belirtti.

Motegi, bölgede bulunan Japon vatandaşların güvenliğinin sağlanmasını ve tahliyeleri için destek verilmesini talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da ülkesinin pozisyonunu açıklayarak İsrail'in Japon vatandaşların güvenli tahliyesini sağlama konusunda işbirliği yapacağını söyledi.

Bakanlar, görüşmede iki ülke arasındaki "yakın diyaloğu" sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
