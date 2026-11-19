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Japonya ve Hindistan'ın dışişleri ile savunma bakanları, savunma ve güvenlik alanında ikili işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Koizumi Şinciro ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, 2+2 Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Tokyo'da bir araya geldi.

Bakanlar, "özel stratejik ve küresel ortaklar" olarak serbest ve açık uluslararası düzeni sürdürme konusunda mutabık kalarak güvenlik, savunma, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra "Serbest ve Açık Hint-Pasifik (FOIP)" vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik iş birliğini artırma konusunda anlaştı.

Yakın iletişimi sürdürme ve deniz güvenliği gibi konularda ortak çalışmaları artırma kararı alan bakanlar, Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi, Kuzey Kore, nükleer silahlar, Orta Doğu'daki durum gibi bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, "uluslararası güvenlik ortamı belirsizleşirken" Japonya ve Hindistan'ın özellikle Hint-Pasifik'te bölge istikrarı için bir "dayanak" olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA