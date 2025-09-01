Japonya ve Güney Kore'nin Tarihinde En Sıcak Yaz Kaydedildi

Uzak Doğu ülkeleri Japonya ve Güney Kore'de, bu ülkelerin tarihlerinde "kayıtlara geçen en sıcak yaz" yaşandı.

Yonhap ajansının haberine göre, merkezi başkent Seul'de bulunan Kore Meteoroloji İdaresinden (KMA) yapılan açıklamada, ülkedeki sıcaklık verilerine dair bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, 1 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde ortalama sıcaklığın 25,7 derece ölçüldüğü ifade edildi.

Bunun, geçen yaz kaydedilen ortalama sıcaklık değerinin 0,1 derece üstünde olduğu belirtilen açıklamada, bu sıcaklığın ülke tarihinin en sıcak yazı olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Japonya'da üst üste "en sıcak yaz" rekorunun kırıldığı 3'üncü yaz

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan (JMA) açıklamaya göre, 1 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde ortalama sıcaklığın geçen yıllardan 2,36 derece daha fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu sıcaklıkların ülkede 1898'den bu yana kaydedilen en sıcak yaz olarak tarihe geçtiği, bunun aynı zamanda üst üste en sıcak yaz rekorunun kırıldığı 3'üncü yaz olduğu vurgulandı.