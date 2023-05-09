Japonya ve Fransa, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında mutabık

Japonya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında mutabık kaldı.

Japonya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında mutabık kaldı.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Savunma Bakanı Hamada Yasukazu ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Savunma Bakanı Sebastien Lecornu 2+2'li çevrim içi zirvede bir araya geldi.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak basın açıklamasına göre, görüşmede, taraflar, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında mutabık kaldı.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki durumdan derin endişe duyduklarını ifade eden taraflar, "mevcut durumun baskı veya zorla değiştirilmesine yönelik herhangi tek taraflı girişimlere" karşı olduklarını yineledi.

Taraflar, küresel güvenlik ve refah için "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın "zaruri" olduğunu kaydederek, "karşılıklı iki kıyı" konularıyla ilgili barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Tayvan'a ilişkin tutumlarında değişiklik olmadığına dikkati çeken taraflar, ortak tatbikatta veya afet müdahale çalışmalarında birliklerinin, birbirlerinin ülkesine konuşlanmasının sağlanması için "Karşılıklı Erişim Anlaşması" gibi bir çerçevenin oluşturulması için yetkililere görüşmeleri talimatı verdi.

Japonya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanlarının 7. kez düzenlediği 2+2'li zirvenin sonuncusu Ocak 2022'de yapılmıştı.