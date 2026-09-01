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Japonya ve ABD'den uzay taşımacılığında işbirliği

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Japonya ve ABD, uzay taşımacılığı sektöründeki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Japonya ve ABD, uzay taşımacılığı sektöründeki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Kabine Ofisi, bir ülkenin diğer ülkenin üslerinden roket fırlatması konusunda inceleme prosedürlerini standartlaştırarak uzay taşımacılığı sektöründeki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Japonya Ulusal Uzay Politikası Sekreterliği ile ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), uzay taşımacılığı konusunda düzenlemeleri basitleştirmek ve bilgi paylaşımını yoğunlaştırmayı da amaçlayan bir işbirliği mutabakatı imzaladığı açıklandı.

Tarafların uzay limanlarına yönelik gereklilikleri belirleyen uzay sektörü işletmecileri için kılavuz ilkelerini görüşeceği kaydedilirken, yaklaşık 100 kilometre irtifada düzenlenecek yörünge altı uçuşlar yoluyla Japonya ve ABD'deki şehirleri birbirine bağlama olasılığının değerlendirildiği de aktarıldı.

Japonya Uzay Geliştirme ve Kullanımından Sorumlu sekreterliğin genel müdürü Ryuzaki Takatsugu, imza töreninin ardından, "Çeşitli biçimlerde hızla genişleyen uzay sektörüne uyarlanabilir bir sistem kurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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