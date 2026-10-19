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Gümüşhane'de kanalizasyondan çıkan gaz paniğe yol açtı! Polis megafonla 'Camları kapatın' uyarısı yaptı

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Gümüşhane'de kanalizasyondan çıkan gaz paniğe yol açtı! Polis megafonla 'Camları kapatın' uyarısı yaptı
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Gümüşhane'nin İnönü Mahallesi Mordut mevkisinde kanalizasyondan çıktığı belirtilen gaz bölgede tedirginliğe neden oldu. Polis ekipleri megafonla vatandaşları camlarını kapatmaları için uyarırken Vali Cevdet Atay da olay yerinde bilgi aldı. AFAD ve bir altın madenciliği şirketinin ekipleri gaz ölçümü yaptı; gazın türü ve kaynağını belirlemek için Erzurum'dan KBRN ekipleri yönlendirildi.

Gümüşhane'de kanalizasyondan çıkan gaz paniğe neden olurken, polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara camlarını kapatmaları uyarısında bulundu.

POLİS MEGAFONLA UYARDI

Olay, İnönü Mahallesi Mordut mevkisinde meydana geldi. Kanalizasyondan çıktığı belirtilen gaz nedeniyle bölgede tedirginlik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, megafonlarla vatandaşlara evlerinin camlarını kapatmaları yönünde uyarılar yaptı. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

SU BİRİKİNTİSİNDE KÖPÜRME FARK ETTİ

Ekiplere ihbarda bulunan Bora Deniz Çınarlık, "Bölgeden geçerken su birikintisinde bir köpürme olduğunu fark ettim. Bunun üzerine doğalgaz yetkililerine durumu bildirdim. Doğalgaz ekipleri doğalgaz kaçağı olmadığını tespit etti. Akabinde AFAD ekipleri geldi, ölçümlerini gerçekleştirdiler. Gazın kaynağı araştırılıyor" dedi.

ERZURUM'DAN KBRN EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ

Bölgede AFAD ekipleri ile bir altın madenciliği şirketinin ekipleri tarafından gaz ölçümü gerçekleştirildi. Gazın türü ve kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bölgeye gazın tespiti için Erzurum'dan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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