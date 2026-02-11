Haberler

Japonya'dan Ukrayna'ya, savaşta zarar gören kültürel varlıkların onarılması için 3,8 milyon dolarlık yardım

Japonya, savaşta zarar gören kültürel varlıkların onarılması için UNESCO aracılığıyla Ukrayna'ya 3,8 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı. Tören, Kiev'de gerçekleştirildi ve Japonya'nın kültürel desteğini sürdüreceği belirtildi.

NHK'nin haberinde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Japonya, Ukrayna ve UNESCO'dan yetkililerin katılımıyla imza töreni düzenlendiği bildirildi.

Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Nakagome Masashi de törenin ardından yaptığı açıklamada, kültürün, Ukrayna'nın egemenliğinin önemli bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulunarak Japonya'nın, desteğini sürdürmek istediğini söyledi.

UNESCO, Ukrayna'da tarihi ve sanatsal değeri olan binalar da dahil olmak üzere, birçok kültürel miras alanının hasar gördüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel





