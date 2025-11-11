Japonya, Taciz Ve Aile İçi Şiddet Yasalarını Genişletiyor

Japonya'da hükümet, taciz ve aile içi şiddet yasalarının, Bluetooth ile konum takibi yapılmasını sağlayan cihazların kullanımını kısıtlayacak şekilde revize edilmesini öngören tasarıyı onayladı.

Kyodo'nun haberine göre, Japon hükümeti taciz vakalarına karşı Bluetooth üzerinden konum takibi sağlayan cihazları kısıtlamaya gidiyor.

2021'de çıkan ve kişilerin konumunun GPS ile izinsiz şekilde takip edilmesini kısıtlayan taciz ve aile içi şiddet yasaları, Bluetooth'lu cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.

Yasalar, 17 Aralık'taki parlamento oturumunda da onaylanırsa 20 gün içinde yürürlüğe girecek.

Japonya Ulusal Polis Ajansı verilerine göre, son yıllarda tacizciler söz konusu cihazları kendi akıllı telefonlarına bağlayarak kurbanlarını takip ediyor.

Ülkede 2023'te 196, 2024'te ise 370 bu çeşit vaka bildirildi.