Japonya, Silah İhracatına İlişkin Kısıtlamaları Resmi Olarak Gevşetti

Japon hükümeti, yurtdışına silah satışını artırmak amacıyla savunma ekipman ve teknolojisi transferine ilişkin yeni ilke ve uygulama yönergelerini revize etti. Bu değişiklikler, silah ihracatını sınırlayan mevcut düzenlemelerin kaldırılmasını öngörüyor.

TOKYO, 21 Nisan (Xinhua) -- Japon hükümeti, ölümcül özelliklere sahip silahlar da dahil olmak üzere yurtdışına silah satışının önünü açmak üzere savunma ekipman ve teknolojisinin transferine ilişkin üç ilkeyi ve uygulama yönergelerini resmi olarak revize etti.

Japonya'nın Kyodo News haber ajansının bildirdiğine göre, söz konusu değişiklikler salı günü Kabine ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı.

Yapılan revizyonla Japonya'nın savunma ekipmanı ihracatını; kurtarma, nakliye, uyarı, gözetleme ve mayın temizleme şeklinde beş savaş dışı kategoriyle sınırlayan kurallar kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle savunma ekipmanları ölümcül kapasiteye sahip olup olmadıklarına göre "silah" ve "silah dışı" kategorilerine ayrılıyor.

Prensip olarak çatışma yaşanan ülkelere silah ihracatını yasaklayan değişiklikler, Japonya'nın güvenlik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak "özel durumlarda" istisnalara izin veriyor.

41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme

Bakanlığın bütçesi üzerinden Bakan Tekin'e gönderme yaptı

Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
'Köyün neşesi' engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti

Tüm köyün neşesiydi! İmam dahi ayakta durmakta zorlandı
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş

Okul saldırganı katliam öncesinde annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Biricik Suden tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu

Tepki çeken okul saldırısı sözleri sonrası ilk kez konuştu
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

Adım adım takip edip taciz etti! Kadının çığlıkları binayı inletti
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı