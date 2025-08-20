Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

JAPONYA SAVUNMA BAKANI'NDAN BAYKAR'A ZİYARET

Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Japon heyetin ziyaretine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, "Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadeleri kullanıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyarette Nakatani'ye şirket ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.