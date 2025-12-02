Haberler

Japonya, Okinawa Üzerindeki Egemenliğine Dair Çin İddialarını Yanıtsız Bıraktı

Güncelleme:
Japonya, Çin'in Global Times gazetesinde Okinawa üzerindeki egemenliğinin sorgulanmasıyla ilgili çıkan haberlere tepki göstermeyeceğini açıkladı. Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, Okinawa'nın Japonya'nın toprağı olduğu konusunda herhangi bir şüphe olmadığını vurguladı.

Japonya, Çin yönetimine yakın Global Times gazetesinde, Okinawa üzerindeki "Japon egemenliğinin sorgulanmasına" karşı tepki göstermeyeceğini bildirdi.

TV Asahi'nin haberine göre, Kabine Başsekreteri Kihara Minoru'ya, düzenlediği basın toplantısında, Çin Komünist Partisine (ÇKP) yakın Global Times'ta ülkesiyle alakalı yayımlanan makaleye tepkisi soruldu.

Makalede Japonya'nın Okinawa adası üzerindeki egemenliğinin sorgulandığına işaret eden Kihara, buna karşı Tokyo hükümeti olarak bir tepki göstermeyeceklerini söyledi.

Kihara, "Okinawa üzerinde Japonya'nın mülkiyetini sorgulayan Çin medyası haberleri hakkında yoruma gerek yok. Okinawa'nın bizim toprağımız olduğuna dair hiçbir şüphe yok." dedi.

Ülkesinin karşı politikalarına değinen Kihara, Japonya'nın benzer "gerçek dışı iddiaları" çürütmeyi sürdüreceğini belirtti.

"Zorla ilhak"

Çin yönetimine yakın gazetenin makalesinde, Japon ordusunun 1879'da dönemin Meiji hükümetine "Ryukyu'yu zorla ilhak ettirdiği" ve böylelikle Okinawa eyaletinin kurulduğu savunulmuştu.

Makalede, "Ryukyu ile ilgili tarihi ve hukuki anlaşmazlıkların, Japonya'nın Ryukyu Krallığı'nı bugünkü Okinawa eyaletine dahil ettiği 1879'dan beri hiç bitmediği" iddia edilmişti.

ABD üsleri

1429-1879'da hüküm süren bağımsız Ryukyu Krallığı, Japonya'nın Kyushu bölgesinden Tayvan adasına doğru uzanan Nansei bölgesinde Okinawa'yı merkezi yapmıştı.

Japonya'nın 47 eyaleti arasında ülkenin en güneybatısında bulunan Okinawa eyaleti, ülkedeki ABD askeri üslerinin çoğuna ev sahipliği yapıyor.

Okinawa'daki ABD üslerinin Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Laos İç Savaşı, Kamboçya Harekatı, Afganistan Savaşında kritik roller oynadığı biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
500
