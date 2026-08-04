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Japonya'dan savunma sanayi çağrısı

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Japonya Savunma Bakanlığı'nın 2026 raporunda, Hint-Pasifik'te caydırıcılık için savunma sanayisinin güçlendirilmesi, silah ihracatının artırılması ve ileri teknolojilere ağırlık verilmesi gerektiği belirtildi. Çin ve Kuzey Kore tehditleri de vurgulandı.

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığın artırılması için savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve silah ihracatının genişletilmesi gerektiğine işaret edildi.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından, ülkenin savunma kabiliyetlerinin değerlendirildiği 2026 raporu yayımlandı.

Nisan 2025-Mart 2026 arasındaki güvenlik gelişmelerinin değerlendirildiği yaklaşık 600 sayfalık raporda, Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığın artırılması için savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve silah ihracatının genişletilmesi gerektiği ifade edildi.

Giderek daha "haşin" hale gelen güvenlik ortamı ve "yeni savaş yöntemleri" gerekçe gösterilen raporda ayrıca, yapay zeka ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere ileri teknolojilerin devamlılığının önemi vurgulandı.

Çin ve Kuzey Kore kaygısı

Söz konusu dönemde Çin'in askeri faaliyetlerinin artmasının "ciddi endişe konusu" olduğu belirtilen raporda, Pekin yönetiminin Tayvan çevresinde "askeri varlığını normalleştirmeye" çalıştığına işaret edildi.

Kuzey Kore'nin Japonya'nın güvenliğine "yakın tehdit" olarak tanımlandığı raporda, ülkenin füze teknolojisindeki hızlı gelişimine ve Rusya'yla yakın askeri işbirliğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, düşük maliyetli dronlar ve yapay zekanın yaygınlaşmasıyla savaşın doğasının değiştiği ve bu nedenle daha güçlü bir yerli savunma üretim kapasitesinin benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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