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Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
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TOKYO, 2 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

TOKYO, 2 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Eyalet yetkilileri pazar sabahı afet müdahale merkezinde yaptıkları açıklamada, 7,1 büyüklüğündeki depremde 38 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Bu sayıya ölümlerinin depremle ilişkili olup olmadığı henüz teyit edilmemiş kişilerin de dahil olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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