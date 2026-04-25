Japonya'da orman yangınları: 1000 hektar yandı, 3 bin kişi tahliye edildi

Japonya'nın Iwate eyaletinde devam eden orman yangınlarında 1000 hektardan fazla alan yandı, 3 binden fazla kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Ülkenin NHK kanalının yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Japonya'nın kuzeydoğusunda 22 Nisan'da başlayan orman yangınları sürüyor.

Iwate eyaletinde birbirlerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bölgedeki yangınları söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Biri ev olmak üzere 8 binanın ve 1000 hektardan fazla alanın yandığı orman yangınları nedeniyle bölgedeki 3 bin 233 kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Diğer bölgelerden takviye ekiplerin sevk edildiği yangın söndürme çalışmalarında, yaklaşık 1000 itfaiyecinin görev alması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
