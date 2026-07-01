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Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

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Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Noda bölgesinin 55 kilometre doğusunda ve 37,2 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaleti açıklarında, Noda bölgesinin 55 kilometre doğusunda olduğunu duyurdu.

5,9 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 37,2 kilometre olduğu kaydedildi.???????

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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