Japonya H3 roketini başarıyla fırlattı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Aralık 2025'teki başarısız girişiminin ardından H3 roketini başarıyla fırlattı.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, H3 roketi, JAXA tarafından Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Roket, fırlatıldıktan yaklaşık 16 dakika sonra hedeflenen yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştı.

Bu görevde, H3 roketinin "30 konfigürasyonu" olarak adlandırılan yeni bir versiyonu kullanıldı. Bu model, yalnızca ana gövdedeki üç motorla çalışıyor ve H3 serisinin en düşük maliyetli modeli olarak öne çıkıyor.

H3 roketi, Aralık 2025'te Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Fırlatılışından kısa süre sonra ikinci motorun gücünün kesilmesiyle H3 roketi, taşıdığı uyduyu yörüngeye yerleştirememiş ve görev başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

H3 roketi

H3 roketi, 20 yıldan uzun süredir Japonya'nın uzay araştırmalarında önemli rol oynayan H2A roketinin halefi olarak biliniyor.

JAXA ile Mitsubishi Heavy Industries firmasınca geliştirilen H3 roketinin ilk fırlatılma denemesi Mart 2023'te başarısız olmuştu.

Söz konusu roket, ikinci aşama motorunun ateşlenmemesi nedeniyle kalkıştan sonra infilak ettirilmişti.

H3'ün 2, 3 ve 4 numaralı roketleri ise 2024'te başarıyla fırlatılmıştı.