Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali Reaktöründe Aşırı Yüksek Radyasyon Tespit Edildi

TOKYO, 24 Nisan (Xinhua) -- Japonya'daki hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktörünün içinde "aşırı yüksek" seviyede radyasyon tespit edildi.

Santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin perşembe günü yayımladığı araştırma sonuçlarına göre, 2011 yılındaki kazada çekirdek erimesi yaşanmasından bu yana ilk kez reaktör içinde radyasyon ölçümü yapıldı.

Devlete ait NHK televizyonunun bildirdiğine göre 16 Nisan'da gerçekleştirilen araştırmada ölçüm cihazlarıyla donatılmış bir fiberskop, borular aracılığıyla reaktörün içine gönderildi. Reaktör tabanının yaklaşık beş metre üzerinde saatte 4,7 sievert olarak ölçülen radyasyon seviyesi, "aşırı yüksek" olarak sınıflandırıldı.

Bulgulara göre 2 numaralı reaktörün içinde halen belli miktarda nükleer kalıntı bulunduğunu kaydeden şirket, verilerin daha ayrıntılı analiz edilip kalıntının ortadan kaldırılmasına yönelik yöntemler üzerinde çalışılacağını duyurdu.

2011 yılında 9,0 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami, santrale büyük zarar vermiş, santraldeki 1-3 numaralı reaktörlerin tümü çekirdek erimesine uğramış ve yaklaşık 880 ton nükleer kalıntı ortaya çıkmıştı.

Yüksek düzeyde radyoaktif olan bu madde ciddi riskler barındırıyor ve santralin devreden çıkarılması sürecinde bu maddenin bertarafı en zorlu aşamalardan biri olarak görülüyor.

