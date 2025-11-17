Haberler

Japonya'nın Ana Muhalefet Partisi Lideri Noda Yoşihiko, Başbakan Takaiçi'nin Taiwan Açıklamalarını Eleştirdi

Japonya Anayasal Demokratik Partisi lideri Noda Yoşihiko, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Taiwan konusundaki açıklamalarını tehlikeli buldu ve Japonya ile Çin arasındaki gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirdi. Noda, Takaiçi'nin popülaritesinin güvenliğe zarar verebileceğini belirtti.

TOKYO, 17 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın ana muhalefet partisi Japonya Anayasal Demokratik Partisi (CDPJ) lideri Noda Yoşihiko, Başbakan Takaiçi Sanae'nin kısa süre önce Çin'in Taiwan bölgesi hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Kyodo Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Japonya'nın eski başbakanlarından Noda pazar günü Nagasaki vilayetinde düzenlenen parti toplantısında, Takaiçi'nin "çok ileri gittiğini" ve Japonya ile Çin arasındaki ilişkilerin son derece gergin bir duruma geldiğini belirtti.

Noda, "Görünüşe göre kendisi, iktidardaki Liberal Demokrat Parti destekçileri arasında popüler olduğunu düşünüyor. Bence bu, çok daha tehlikeli bir durum" dedi.

CDPJ Politika Şefi Honjo Satoşi de pazar günü Fuji televizyonunda yayımlanan bir programda, Takaiçi'nin parlamentodaki sözlerinin, "güvenlik mevzuatı konusundaki bilgi eksikliğini" ve Çin anakarasının Taiwan konusundaki tutumuna ilişkin farkındalığının da yetersiz olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Takaiçi, 7 Kasım'da parlamentoda yaptığı konuşmada Çin anakarasının Taiwan'a askeri gemi ve birlikler göndermesiyle ortaya çıkacak bir acil durumun, Japonya açısından "varlığını tehdit eden bir durum" olarak görülebileceğini savunmuştu. Japonya yasalarına göre böyle bir durumun "Japonya'nın varlığına tehdit" arz ettiğinin kabulü halinde Japonya Öz Savunma Kuvvetleri kolektif öz savunma hakkını kullanabilir.

Takaiçi daha sonra yaptığı açıklamada ise sözlerinin, hükümetin uzun süredir savunduğu görüşle uyumlu olduğunu ve sözlerini geri alma niyetinde olmadığını ifade etmişti.

