Haberler

Japonya'dan Nepal'e Sel Yardımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve çadır, battaniye gibi acil yardım malzemeleri göndereceğini açıkladı. Kayıp Japon vatandaşları için arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Japonya, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olaydan etkilenenlere acil yardım malzemeleri sağlayacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal ile telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Motegi, selden dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Japonya'nın gerekli tüm yardımı sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ve Japonya'nın Nepal'in yanında olduğunu ifade etti.

Selde kaybolan 5 Japon vatandaşına yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için Nepal makamlarıyla yakın işbirliği yapılması gerektiğini gündeme getiren Motegi, Japonya'nın olaydan etkilenenlere çadır ve battaniye de dahil olmak üzere acil yardım malzemeleri sağlayacağını söyledi.

Motegi, Japonya'nın afet yardım ekibi gönderme hazırlığında olduğunu ifade ederken, Khanal da ülkesinin Japonya da dahil olmak üzere uluslararası toplumla yakın koordinasyon içinde çalışacağını belirtti.

Nepal'deki sel

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 903'e yükselmiş, kayıp sayısı da 4 bin 247 olarak açıklanmıştı. Nepalli yetkililer, bölgede kurtarılan kişi sayısının 10 bin 451 olduğunu belirtmişti.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.

Selde düzinelerce köprü yıkılıp yollar hasar görürken, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) başlangıçta deprem olarak açıkladığı 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağını buzul çökmesi olarak güncellemiş, Katmandu merkezli Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi uzmanları da selin dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı

Meloni'nin inadı inat! Kara sınırı bile yok ama ipleri gevşetmiyor
Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı
Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Geri manevra, 88 yaşındaki adamın sonu oldu
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı