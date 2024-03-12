Japonya İsrail'in Gazze saldırılarındaki sivil kayıplara dikkat çekti

Japonya hükümeti, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıpların yükseldiğinin farkında olduklarını ancak İsrail ordusunun eylemlerine ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçındıklarını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'daki basın toplantısında, Gazze'deki insani durumun derhal iyileştirilmesinin, insani yardım faaliyetlerine olanak sağlayacak ortamın oluşturulmasının son derece önemli olduğunu yineledi.

Kamikava, "Bir insani ateşkesin hızla hayata geçirilmesini ve sürdürülebilir bir ateşkesin gerçekleşmesini umuyoruz. Bu inançla, İsrail dahil tüm tarafları, insani açıdan acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de sivil kayıplarının yükseldiğinin farkında olduklarını kaydeden Kamikava, şöyle konuştu:

"(Bölgede) Gerçekleri tam olarak kavramak zor. İsrail ordusunun eylemlerine ilişkin hukuki değerlendirmeler de dahil olmak üzere herhangi bir değerlendirme yapmaktan kaçınıyoruz. Sivil kayıpların sayısının arttığının ve sahadaki insani durumun son derece vahim olduğunun farkındayız."

Bu koşullar altında ilgili tarafların daha fazla açıklama yapması gereken bir durumda olduğuna inandıklarını kaydeden Kamikava, "Japonya uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

"Yerleşim faaliyetlerini tamamen dondurması" talebi

İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa etme planına yönelik konuşan Kamikava, bunun, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve iki devletli çözümün gerçekleşmesine zarar verdiğini kaydetti.

Japon Bakan, "İsrail hükümetinden yerleşim faaliyetlerini tamamen dondurmasını güçlü bir şekilde talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki tansiyonun hızla düşürülmesinin önemini vurgulayan Kamikava, bu doğrultuda ülkesinin, ısrarlı ve proaktif diplomatik çabaları sürdüreceklerini bildirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 184 Filistinli öldürüldü, 72 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.