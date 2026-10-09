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Japonya hükümeti artan siber saldırılara karşı bakanlıklara talimat gönderdi

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Japonya hükümeti, artan ve karmaşıklaşan siber saldırılara karşı uyarı yayımladı; Ulusal Siber Güvenlik Ofisi bakanlıklara talimat gönderdi. Talimatların yerel kurumlara ve özel şirketlere dağıtılması planlanıyor, yapay zekanın güvenlik açıklarını karmaşıklaştırdığı belirtildi.

Japonya hükümeti, sayısı giderek artan ve karmaşık hale gelen siber saldırılara karşı daha dikkatli olunması konusunda uyarı yayımladı.

Japonya Ulusal Siber Güvenlik Ofisi, siber saldırılara ilişkin bakanlıklara talimat gönderdi. Bakanlıkların bu talimatları yerel kamu kurumlarına ve özel şirketlere dağıtması planlanıyor.

Talimatlarda, güvenlik önlemlerinin güncel tutulması, güçlü şifrelerin kullanılması ve tedarik zincirleri genelinde siber güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması gibi temel hususların altı çizildi.

Siber saldırılara karşı daha dikkatli olunması konusunda uyarı yapılan talimatlarda yapay zekanın kullanımının güvenlik açıklarını daha karmaşık hale getirdiği belirtildi.

Kaynak: AA
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