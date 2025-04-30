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Japonya, Gazze'de Ateşkes ve Müzakere Çağrısı Yaptı

Japonya, Gazze'de Ateşkes ve Müzakere Çağrısı Yaptı
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Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Yamazaki Kazuyuki, Gazze'deki trajedinin sona ermesi gerektiğini belirterek, tüm taraflara müzakerelere dönülmesi ve ateşkesin yeniden sağlanması çağrısında bulundu. Çatışmaların insani durumu kötüleştirdiğini vurguladı.

Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yamazaki Kazuyuki, Gazze'deki trajedinin sona ermesi gerektiğini belirterek, tüm taraflara müzakerelere dönülmesi ve Gazze'de ateşkesin yeniden sağlaması çağrısında bulundu.

Yamazaki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail-Filistin meselesine ilişkin açık oturumda konuştu.

Ateşkes anlaşmasının sona ermesinin ardından çatışmaların yeniden başlamasının, Gazze'yi felakete sürüklediğini belirten Yamazaki, Gazze'de kayıpların korkunç boyutlara ulaştığını, siviller ve yardım çalışanları da dahil sayısız kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Yamazaki, İsrail'in insani yardımların Gazze'ye girişini günlerdir engellediğini, bunun da binlerce insanı açlık ve yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

Gazze'de yaşanan trajedinin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Yamazaki, ülkesinin tüm tarafları, müzakerelere dönmeye ve Gazze'de ateşkesi yeniden sağlamaya çağırdığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı artan şiddet nedeniyle derin acı yaşandığına işaret eden Yamazaki, "İsrail'i, sivillere karşı işlenen suçları en aza indirmek için uygun tedbirleri almaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yamazaki, Japonya'nın, Filistin'e milyarlarca dolar değerinde yardım sağladığını ve bu yardımları sürdüreceğini aktardı.

Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde umut verici gelişmeler yaşandığını kaydeden Yamazaki, Suriye'deki geçiş sürecinin istikrarlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Diğer yandan, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili derin endişe duyduklarını belirten Yamazaki, ülkesinin, ABD ile İran'ın bu konuda yürüttüğü görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Yamazaki, tarafların, nükleer meselenin barışçıl çözümüne yönelik diyaloğu ilerletecek adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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