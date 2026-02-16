Japonya Gazze Barış Kurulu'na Temsilci Gönderiyor

Japonya Hükümeti, Gazze Barış Kurulu'nun ilk liderler toplantısına Dışişleri Bakanlığından yetkili bir büyükelçiyi göndermeyi planladığını bildirdi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya hükümeti, "Barış Kurulu"nun 19 Şubat'taki ilk liderler toplantısına yönelik davete yanıt verdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ev sahipliğindeki toplantıya Gazze'nin Yeniden İnşası Yardımlarından Sorumlu Büyükelçi Okubo Takeşi'yi göndermeyi planlıyor.

Toplantıda Büyükelçi Okubo'nun, Tokyo hükümetinin Gazze'nin yeniden inşasına katkıda bulunma konusundaki pozisyonunu açıklaması da bekleniyor.

Trump'tan bağış ve ISF mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze için kurulan Barış Kurulu'nun, bölgenin yeniden yapılandırılmasında hayati bir rol oynayacağını ifade etmişti.

Kurul'a şu ana dek çok sayıda ülkenin resmen katıldığını belirten Trump, üye ülkelerin "Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını" açıklayacağını kaydetmişti.

Trump, bu toplantının ardından Gazze için oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) ve yerel polis için binlerce personelin göreve başlayacağını duyuracaklarını aktarmıştı.

Açıklamasında, "Hamas, tam olarak ve acil şekilde silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmelidir." diyen Trump, Barış Kurulu'nun Orta Doğu barışı için kritik bir rol oynayacağına inandığını kaydetmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuş, Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında, 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.