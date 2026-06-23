Haberler

Japonya Tepkilere Rağmen Nükleer Atık Suyu 20. Kez Okyanusa Boşalttı

Japonya Tepkilere Rağmen Nükleer Atık Suyu 20. Kez Okyanusa Boşalttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden yaklaşık 7.927 ton radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltma işleminin 20. turunu tamamladı. Toplam boşaltılan miktar 157.000 tona ulaştı.

TOKYO, 23 Haziran (Xinhua) -- Japonya, hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer kirli atık suyunu okyanusa boşaltma işleminin 20. turunu tamamlandığını duyurdu.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 1 Haziran'da başlayan son tur boşaltma süreci cumartesi öğleden sonra sona erdi. Bu kapsamda yaklaşık 1,3 trilyon bekerel radyoaktif trityum içeren toplam 7.927 ton atık su okyanusa boşaltıldı.

Boşaltma işlemi, 10 Haziran'da bir su depolama tankındaki vana arızası ve 13 Haziran'da iki elektrik iletim devresini etkileyen kısa süreli yıldırım kaynaklı bir kesinti nedeniyle iki kez askıya alınmasının ardından planlanan tarihten bir gün sonra tamamlandı.

Japonya, uluslararası toplumun endişe ve muhalefetine rağmen 2023 yılının ağustos ayında nükleer kirli suyu santralden okyanusa boşaltmaya başlamıştı. 20. turun tamamlanmasıyla, okyanusa salınan toplam nükleer kirli atık su miktarı yaklaşık 157.000 tona ulaştı.

Kaynak: Xinhua
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek

Ve beklenen oldu! Aziz Yıldırım...
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık

Görüntü İstanbul'dan! Bugün yine birileri adına utandık
Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi
Mansur Yavaş cephesinden ABP binasına asılan pankartla ilgili açıklama

O pankartlar için Mansur Yavaş cephesinden açıklama var

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor

Kimse beklemiyordu! Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta