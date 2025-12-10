Haberler

Japonya, 2026'daki G7 Zirvesi'ne Çin'in davet edilmesi ihtimalinden kaygı duyuyor

Japonya, Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 G7 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davet edilme ihtimalinden endişe duyuyor. Tokyo, bu durumun G7 ülkeleri arasında açık görüşmelere engel olabileceğini belirtti.

Japonya'nın, Fransa'nın, gelecek yıl ev sahipliği yapacağı G7 Zirvesi'ne Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i davet etmesi ihtimalinden endişe duyduğu bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tokyo hükümeti, 2026'daki G7 Liderler Zirvesi'ne Şi'nin davet edilmesi ihtimaline tepki gösterdi.

Tokyo hükümeti, Şi'nin davet edilmesinin ve Çin'in katılımının, G7 üyelerinin "açık görüşmeler yapmasını zorlaştırabileceği" endişesiyle Fransa hükümetinden, bu adımı "ihtiyatlı değerlendirilmesini" istedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, geçen hafta, Paris yönetiminin olası Çin davetine yönelik soruya, ülkesinin "demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri paylaşan G7'nin birliğine önem verdiği" cevabını vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta içi Çin ziyaretinde, 2026 yılı G7 Dönem Başkanı olarak ülkesinin "küresel sorunlarla mücadele için Çin'le birlikte çalışacağını" söylemişti.

52. G7 Zirvesi, 14-16 Haziran 2026 tarihlerinde Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains şehrinde düzenlenecek. Ev sahibi ülke, genişletilmiş G7 Zirvesi'ne ülkeleri davet etme hakkına sahip.

Komşu ülkeler arası gerginlik

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
