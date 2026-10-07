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Japonya Dışişleri Sözcüsü, Çinli sözcünün Takaiçi'yi ünvansız anmasına tepki gösterdi

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Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kitamura Toshihiro, Çinli mevkidaşı Guo Ciakun'un Başbakan Takaiçi Sanae'den ünvan kullanmadan sadece ismiyle bahsetmesine tepki gösterdi. Kitamura, basın toplantısında Çinli yetkililere ülke liderine saygı gösterilmesi uyarısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kitamura Toshihiro, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun'un Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'den bahsederken ünvan kullanmadan sadece ismini kullanmasına tepki göstererek, protokol kurallarına uyulması ve ülke liderine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Sözcü Kitamura, düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı hakkında konuşulurken gereken saygının gösterilmesi konusunda Çin hükümeti yetkililerine uyarıda bulundu.

Kitamura, 30 Eylül'de Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun nükleer silah tartışmalarına ilişkin görüşlerini değerlendiren Çinli mevkidaşı Guo'nun, Başbakan Takaiçi'den sadece ismiyle bahsetmesine ve ünvanını kullanmamasına tepki gösterdi.

"Tutumlarda farklılıklar olsa bile, uluslararası protokol bakımından bir ülkenin liderine saygı gösterilmesinin olmazsa olmaz bir şey olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanan Kitamura, Çin tarafına konu hakkında bildirimde bulunduklarını aktardı.

Kaynak: AA
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