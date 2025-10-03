Japonya'dan Rohingyalara 3,4 Milyon Dolar Yardım

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Japonya hükümetinin Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) yönelik yaklaşık 3,4 milyon dolarlık yardım fonu sağlamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

WFP'den, Japonya'nın Rohingyalara sağladığı insani yardıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

BM Dünya Gıda Programının, Tokyo yönetiminin Arakanlı Müslümanlara ve ev sahibi topluluklara yönelik sağladığı insani yardım fonundan memnuniyet duyduğu belirtilen açıklamada, bu fonla birlikte WFP'nin 100 binden fazla Rohingya'ya aylık gıda ve beslenme desteği sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Japonya'nın Bangladeş Büyükelçisi Shinichi Saida, "Japonya, Rohingya nüfusunun temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ev sahibi toplulukların en savunmasız üyelerinin, özellikle de kadınların ve çocukların desteklenmesi konusunda Bangladeş ve uluslararası toplumun yanında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmesinin yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.