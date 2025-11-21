Japonya'dan Çin İle İlişkilerde Tutum Vurgusu

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Çin ile "karşılıklı yararlı" ilişkileri ilerletme tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

The Japan Times gazetesinin haberine göre Başbakan Takaiçi, Tayvan Boğazı'na müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceği ve askeri güç kullanabileceğine dair sözlerinin ardından Çin ile yaşanan diplomatik gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin sözlerini geri almayı planlayıp planlamadığı sorulan Takaiçi, " Japonya'nın varlığını tehdit eden bir durumla ilgili olarak, hükümet mevcut bilgilere dayanarak kapsamlı bir değerlendirme yapacak ve her durumun kendine özgü koşullarını dikkate alacak." ifadelerini kullandı.

Takaiçi, bu görüşü defalarca dile getirdiğini belirterek, hükümetin tutumunun tutarlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçen ay yaptığı görüşmeye de atıfta bulunan Takaiçi, "Başkan Şi ile stratejik ve karşılıklı yararlı ilişkimizi kapsamlı şekilde ilerletme, yapıcı ve istikrarlı bir ilişki kurmaya ilişkin genel yönelimimizi teyit ettik. Bu tutumda herhangi bir değişiklik olmamıştır." dedi.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da yurt dışında eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Pekin yönetimi, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı yeniden uygulamaya koymuştu.