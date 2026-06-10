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Japonya'dan nükleer silahlanma yarışına karşı ABD'ye "Çin ve Rusya ile diyalog kurması" çağrısı

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Japonya, nükleer silahlanma yarışını önlemek ve riskleri azaltmak amacıyla ABD'ye, Çin ve Rusya ile çok taraflı stratejik görüşmeler yapması çağrısında bulundu. Tokyo'daki toplantıda bölgesel nükleer tehditler ele alındı.

Japonya, nükleer silahlanma yarışının önlenmesi ve nükleer risklerin azaltılması amacıyla ABD'ye "Çin ve Rusya ile diyaloğa girmesi ve çok taraflı stratejik görüşmeler yapması" çağrısında bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'da düzenlenen "Japonya-ABD Genişletilmiş Caydırıcılık Diyaloğu" toplantısına iki ülkeden hükümet yetkilileri katıldı. Toplantı sonrası ortak açıklama yapıldı.

Toplantıda Çin'in "dramatik ve şeffaf olmayan" nükleer silahlanma programının ele alındığı aktarılan açıklamada, iki ülke yetkililerinin "artan bölgesel nükleer tehditler" gerekçesiyle ABD'nin nükleer güçlerinin modernize edilmesini görüştüğü belirtildi.

ABD'nin "nükleer dahil savunma kapasiteleri kullanılarak" Japonya'nın savunmasına yönelik bağlılığının yinelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Japonya, nükleer silahlanma yarışını önlemek, nükleer testlerle ilgili endişeleri gidermek, nükleer riskleri azaltmak ve şeffaflığı artırmak amacıyla ABD'ye, 'Çin ve Rusya ile silah kontrolüne dair diyalogları dahil çok taraflı stratejik görüşmeler yapmasını' güçlü şekilde teşvik etti."

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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