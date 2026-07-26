Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmadan önce kaydettiği video yayımlandı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Temmuz'da gözaltına alınan ve 21 Temmuz'da tutuklanan Oğuzhan Uğur'un, gözaltına alınmadan önce kaydettiği video Babala TV'nin YouTube kanalında yayımlandı.

Babala TV, videonun 16 Temmuz'da kaydedildiğini ve Uğur'un montaj çalışmalarını sürdürdüğü sırada sabaha karşı gözaltına alındığını belirtti.

BABALA TV'DE YAYIMLANDI

Videonun başında yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu video, Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasından önce kaydedilmiştir. Kendisi, bu videonun montajını sürdürdüğü esnada sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Videoda yer verilen tüm bilgi, belge ve iddialar somut delillere dayanmaktadır."

Açıklamanın devamında, Babala TV ekibi olarak yıllardır kamuoyunun karşısında açık kimlikleriyle durdukları belirtilirken, "Babala Ekibi olarak masumiyetinden emin olduğumuz Oğuzhan Uğur'un aramıza döneceği günü sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bu süreç boyunca da kendisinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

40 DAKİKA BOYUNCA ANLATTI

Yaklaşık 40 dakika süren videoda Oğuzhan Uğur, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Videonun giriş bölümünde açıklamalarının bir savunma, siyasi açıklama veya intikam amacı taşımadığını ifade eden Uğur, videonun bağlamından koparılarak haberleştirilmemesini istedi.

Uğur, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir açıklama ya da siyaset videosu değil. Bu, başı ve sonu olan bütün bir video. Lütfen içinden tek tek cümleler seçip haberleştirmeyin."

Video, Babala TV'nin YouTube kanalında kamuoyuyla paylaşıldı.