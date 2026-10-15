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Japonya'daki Onagawa 2. reaktörü su sızıntısı nedeniyle cumartesi durdurulacak

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Japonya'daki Onagawa 2. reaktörü su sızıntısı nedeniyle cumartesi durdurulacak
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Japonya'nın Miyagi eyaletindeki Onagawa Nükleer Santrali'nde 2 numaralı reaktör, bir vanadan az miktarda su sızıntısı tespit edilmesi üzerine cumartesi durdurulacak. İşletmeci Tohoku Elektrik, sızan suyun toplandığını ve çevrede anormal radyasyon seviyesi görülmediğini açıkladı.

TOKYO, 15 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın Onagawa Nükleer Santrali'ndeki 2 numaralı reaktörün faaliyetleri, bir vanadan az miktarda su sızıntısı tespit edilmesi üzerine cumartesi günü durdurulacak.

Kyodo Haber Ajansı'nın haberine göre santralin işletmecisi Tohoku Elektrik Limited Şirketi perşembe günü yaptığı açıklamada, sızan suyun toplandığını ve Miyagi eyaletindeki santralin çevresinde anormal radyasyon seviyeleri tespit edilmediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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