Japonya'daki Onagawa 2. reaktörü su sızıntısı nedeniyle cumartesi durdurulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TOKYO, 15 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın Onagawa Nükleer Santrali'ndeki 2 numaralı reaktörün faaliyetleri, bir vanadan az miktarda su sızıntısı tespit edilmesi üzerine cumartesi günü durdurulacak.

Kyodo Haber Ajansı'nın haberine göre santralin işletmecisi Tohoku Elektrik Limited Şirketi perşembe günü yaptığı açıklamada, sızan suyun toplandığını ve Miyagi eyaletindeki santralin çevresinde anormal radyasyon seviyeleri tespit edilmediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua