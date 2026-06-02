Haberler

Japonya'yı Etkisi Altına Alan Jangmi Tayfunu, Okinawa'dan Kyushu Adası'na Yöneldi

Japonya'yı Etkisi Altına Alan Jangmi Tayfunu, Okinawa'dan Kyushu Adası'na Yöneldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Meteoroloji Ajansı, şiddetli tropikal fırtına Jangmi'nin Okinawa ve Kyushu'ya doğru ilerlediğini, 10'dan fazla kişinin yaralandığını ve 320'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

TOKYO, 2 Haziran (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji Ajansı, pazartesi günü Okinawa eyaletini etkisi altına alan şiddetli tropikal fırtınanın kuzeye yönelerek ülkenin güneybatısındaki Kyushu Adası'na doğru ilerlediğini açıkladı.

Ajans salı günü yaptığı açıklamada, sezonun altıncı tayfunu olan Jangmi'nin yerel saatle 07.00 itibarıyla Kagoshima ve Okinawa eyaletleri arasında yer alan Amami-Oshima Adası'nın batı-kuzeybatısında etkili olduğunu ve saatte yaklaşık 25 kilometre hızla kuzey-kuzeydoğu yönünde ilerlediğini belirtti.

Japon devlet televizyonu NHK'nin bildirdiğine göre, Okinawa eyaletinde şiddetli rüzgarlar nedeniyle 10'dan fazla kişi yaralandı.

Habere göre, havayolu şirketleri salı günü Kyushu ve diğer bölgelere yapılması planlanan 320'den fazla uçuşu iptal etti. Shinkansen hızlı tren seferlerinin de durumdan etkilenebileceği ve Tokaido hattında salı gecesinden çarşamba gününe kadar aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı salı günü Amami bölgesinde, salıdan çarşambaya kadar ise Japonya'nın batısında meydana gelebilecek toprak kaymaları, alçak kesimlerdeki su baskınları ve nehir taşkınları riski nedeniyle uyarıda bulundu.

Kaynak: Xinhua
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 isim kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Pakistan'da kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'da kerpiç evin çatısı çöktü: 6 çocuk hayatını kaybetti
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor