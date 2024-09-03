Japonya'da şiddetli yağış alarmı: En az 112 bin kişiye tahliye uyarısı

- Japonya'da şiddetli yağış alarmı: En az 112 bin kişiye tahliye uyarısı

TOKYO - Japonya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle Chiba eyaletinde birçok bölgede sel baskınları yaşanırken, en az 112 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya'yı Shanshan Tayfunu'nun ardından bu kez şiddetli yağışlar vurdu. Ülkenin Kanto bölgesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Tokyo yakınlarındaki Chiba eyaletinin farklı kesimlerinde su baskınları meydana gelirken, yayalar ve araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Chiba eyaleti genelinde en az 112 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli yağışların yarına kadar Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano ve Niigata eyaletlerinde etkili olacağı uyarısında bulunurken toprak kaymaları ve sel baskınlarına karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

Sel ve toprak kaymalarında 8 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya, geçen hafta etkili olan Shanshan Tayfunu sonucu görülen şiddetli rüzgar ve yağışlara teslim olmuş, meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 8 kişi hayatını kaybetmişti. En az 129 kişi yaralanırken, binden fazla yapının zarar gördüğü açıklanmıştı. Shanshan Tayfunu hafta sonu itibariyle Tropikal Fırtına'ya dönüşerek kademeli olarak etkisini kaybetmişti.