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Japonya'da sezon dışında Fuji Dağı'nda mahsur kalanlar, helikopterle kurtarılmak için para ödeyecek

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Japonya'nın Yamanaşi eyaleti, Fuji Dağı'nın tırmanışa kapalı olduğu dönemde mahsur kalanların kurtarılması için görevlendirilen helikopterler için ücret almaya karar verdi.

Japonya'nın Yamanaşi eyaleti, Fuji Dağı'nın tırmanışa kapalı olduğu dönemde mahsur kalanların kurtarılması için görevlendirilen helikopterler için ücret almaya karar verdi.

Kyodo ajansının haberine göre Yamanaşi eyaleti yetkilileri, Fuji Dağı'na tırmanma sezonu olan 1 Temmuz-10 Eylül dönemi dışında "risk alan" kişilere ilişkin Eylül 2027'den itibaren geçerli olacak bir karar aldı.

Hava koşulları nedeniyle sezon dışı tırmanışlarda kişilerin mahsur kalma riski yüksek olmasına rağmen bu tırmanışlarda artış gören yetkililer, helikopterle kurtarma operasyonları için tırmanışçılardan ücret alınacağını belirtti.

Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Mirası Listesi"nde bulunan ve Japonya'nın en yüksek noktası olan Fuji Dağı, dağcıların uğrak rotaları arasında bulunuyor.

Kaynak: AA
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