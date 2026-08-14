Çiba'da Sel Felaketi: 6 Can Kaybı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde meydana gelen selde 6 kişi öldü.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya'nın doğusunu vuran şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Çiba eyaletinde meydana gelen selde 6 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Çiba'daki belediyelerin üçte birinden fazlasına şiddetli yağış uyarısı yaparken, Çiba ve İçihara şehirleri dahil olmak üzere eyaletteki çeşitli belediyelere heyelan ikazında bulundu.

Kaynak: AA