Haberler

Japonya'da lösemi hastasının "tedavi hatası" nedeniyle öldüğü değerlendiriliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo yakınlarındaki Saitama eyaletinde lösemi tedavisi gören bir hastanın 'tedavi hatası' sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. İlgili tedavi sürecinde kullanılan ilaçta yapılan hatalar nedeniyle diğer iki hastanın durumu da kritik.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Saitama eyaletinde hayatını kaybeden bir lösemi hastasının, "tedavi hatası" sonucu öldüğünün değerlendirildiği belirtildi.

Kyodo News'ün haberine göre, Saitama Çocuk Tıp Merkezinden, bir lösemi hastasının "tedavi hatası" nedeniyle ölmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, lösemi tedavisi gören 20 yaşın altındaki hastanın hayatını kaybettiği, diğer iki hastanın da durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Yetkililer, hastaların omurilik sıvısında, kemik iliği enjeksiyonlarında kullanılmaması gereken bir kanser ilacının tespit edilmesinin ardından, durumun polise bildirildiğini aktardı.

Söz konusu ilacın, kilitli bir odada muhafaza edildiğini belirten yetkililer, vakalarda suç unsuru bulunma ihtimalinin de değerlendirildiğine işaret etti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor

Savaş finans merkezine sıçradı
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Bu tavırlara neden olan olay ortaya çıktı!
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor

Savaş finans merkezine sıçradı
Lübnan gece yarısı kana bulandı! Bilanço korkunç boyutlarda

Ülke gece yarısı kan gölüne döndü
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi