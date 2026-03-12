Japonya'da lösemi hastasının "tedavi hatası" nedeniyle öldüğü değerlendiriliyor

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Saitama eyaletinde hayatını kaybeden bir lösemi hastasının, "tedavi hatası" sonucu öldüğünün değerlendirildiği belirtildi.

Kyodo News'ün haberine göre, Saitama Çocuk Tıp Merkezinden, bir lösemi hastasının "tedavi hatası" nedeniyle ölmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, lösemi tedavisi gören 20 yaşın altındaki hastanın hayatını kaybettiği, diğer iki hastanın da durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Yetkililer, hastaların omurilik sıvısında, kemik iliği enjeksiyonlarında kullanılmaması gereken bir kanser ilacının tespit edilmesinin ardından, durumun polise bildirildiğini aktardı.

Söz konusu ilacın, kilitli bir odada muhafaza edildiğini belirten yetkililer, vakalarda suç unsuru bulunma ihtimalinin de değerlendirildiğine işaret etti.