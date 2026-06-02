Japonya'da Jangmi Tayfunu nedeniyle 10'dan fazla kişi yaralandı

Japonya'nın Okinawa eyaletinde Jangmi Tayfunu'nun yol açtığı kuvvetli rüzgarlar nedeniyle 10'dan fazla kişi yaralandı, 300'den fazla uçuş iptal edildi ve 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Yetkililer acil uyarı ve tahliye çağrısı yaptı.

Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaletinde Jangmi Tayfunu'nun yol açtığı kuvvetli rüzgarlar nedeniyle 10'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, ülkenin güney açıklarında ilerlemeye devam eden Jangmi Tayfunu, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfunun sabah itibarıyla güneydeki Amami Adaları'nın kuzeybatısında seyrettiğini açıkladı.

Okinawa'da tayfunun yol açtığı kuvvetli rüzgarlar nedeniyle 10'dan fazla kişi yaralandı, maddi hasar oluştu.

Tayfunun etkisiyle ülkede 300'den fazla uçuş iptal edilirken, bazı hızlı tren seferlerinde de aksamalar olması bekleniyor.

Yetkililer, tayfun nedeniyle "acil uyarı" ve riskli alanları tahliye çağrısı anlamında gelen 4. seviye alarm verilebileceğini kaydetti.

The Japan Times gazetesinin haberine göre de tayfun nedeniyle Okinawa ve Kagoşima eyaletlerinde 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Tayfunun etkisiyle ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
