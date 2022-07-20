Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerinde

Japonya'da şubat ayından bu yana görülen günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerine çıkarak en yüksek seviyeye çıktı.

Kyodo News'ün haberine göre, Aichi, Osaka, Hyogo, Okinawa da dahil olmak üzere 47 kentin 20'sinde günlük Kovid-19 vakalarında artış gözlendi.

Başkent Tokyo'da 20 bin 401 vakayla şubat ayından bu yana görülen günlük vaka sayısı bugün 20 bini aştı, son 24 saatte kentte 4 kişi ise hayatını kaybetti.

Bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayılmasıyla Japonya'da şubat ayından bu yana görülen günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerine çıkarak en yüksek seviyeye çıktı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarına rağmen herhangi bir kısıtlama planı olmadığını aktardı.

Hirokazu, "Sağlık sistemini desteklemek için en iyisini yapacağız ve yüksek risk altındaki kişileri korumaya öncelik vereceğiz." ifadesini kullandı.