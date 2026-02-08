Japonya, erken genel seçim için sandık başına gitti

Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae için güvenoyu niteliği taşıyan erken genel seçimde oy verme işlemi başladı.

Seçimde, 1200 aday, Japon parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisinin 465 sandalyesi için yarışıyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Japonya İnovasyon Partisi (JIP) koalisyonu seçimde meclis çoğunluğunu koruyarak hükümeti sürdürmeyi hedefliyor.

Muhalefet cephesinde ise Anayasal Demokrasi Partisi (CDP) ile Komeito Partisinin oluşturduğu "Merkezci Reform İttifakı", en güçlü blok olarak öne çıkıyor.

Takaiçi için güvenoyu

Takaiçi, erken genel seçimi başbakanlığı için güvenoyu olarak görüyor.

LDP içindeki liderlik değişiminin ardından, 21 Ekim 2025'te göreve gelen Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı olmuştu.

Hükümet, erken genel seçime gidilebilmesi için 23 Ocak'ta Temsilciler Meclisini feshetmişti.