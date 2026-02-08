Haberler

Japonya, erken genel seçim için sandık başına gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae için güvenoyu niteliği taşıyan erken genel seçimde oy verme işlemi başladı. 1200 adayın yarıştığı seçimde iktidardaki Liberal Demokrat Parti koalisyonu meclis çoğunluğunu korumayı hedefliyor.

Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae için güvenoyu niteliği taşıyan erken genel seçimde oy verme işlemi başladı.

Seçimde, 1200 aday, Japon parlamentosu Diet'in alt kanadı Temsilciler Meclisinin 465 sandalyesi için yarışıyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Japonya İnovasyon Partisi (JIP) koalisyonu seçimde meclis çoğunluğunu koruyarak hükümeti sürdürmeyi hedefliyor.

Muhalefet cephesinde ise Anayasal Demokrasi Partisi (CDP) ile Komeito Partisinin oluşturduğu "Merkezci Reform İttifakı", en güçlü blok olarak öne çıkıyor.

Takaiçi için güvenoyu

Takaiçi, erken genel seçimi başbakanlığı için güvenoyu olarak görüyor.

LDP içindeki liderlik değişiminin ardından, 21 Ekim 2025'te göreve gelen Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı olmuştu.

Hükümet, erken genel seçime gidilebilmesi için 23 Ocak'ta Temsilciler Meclisini feshetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Muğla açıklarında korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD için büyük gün: Kongre üyeleri Epstein belgelerine sansürsüz ulaşacak

ABD'nin pazartesi sendromu! Ülkede yer yerinden oynayacak
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi

Herkes susuzluk endişesi yaşarken 5 il için korkutan uyarı
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
ABD için büyük gün: Kongre üyeleri Epstein belgelerine sansürsüz ulaşacak

ABD'nin pazartesi sendromu! Ülkede yer yerinden oynayacak
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
Trump, Obama'yı maymun olarak gösteren video için özür dilemeyeceğini açıkladı

Skandal videoyu böyle savundu: Ben hata yapmadım