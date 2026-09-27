Haberler

Japonya'da Dujuan Tayfunu nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da hafta başından bu yana etkili olan Dujuan Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürerken tayfun nedeniyle 9 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı.

Japonya'da hafta başından bu yana etkili olan Dujuan Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Dujuan Tayfunu'nun başkent Tokyo ve çevre eyaletler dahil ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, hafta başından bu yana etkili olan tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi, kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Tayfun nedeniyle 9 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

Herkes 'intihar edecek' sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Cumhur İttifakı sözleri: Her parti ile bir araya geliriz

Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatmadı: Her parti ile bir araya geliriz
Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü

Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Açınca gözlerine inanamadı
Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi

Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi
Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, 'AK Parti' iddialarına yanıt verdi

Terörsüz Türkiye tartışması istifa getirdi
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Televizyon dışında yeni sektör! Esra Erol giyim mağazası açtı

Sadece kayıpları aramıyor! Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı