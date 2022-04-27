Japonya'da "Dino Safari 2022"

ON-ART Corp'un CEO'su Kazuya Kanemaru tarafından tasarlanan mekanik dinozorlar, Japonya'nın başkenti Tokyo'da halka açık Dino Safari 2022 etkinliğinde sergilendi. TV Asahi şirketi tarafından düzenlenen gerçek boyutlu dinozor modelleri, ziyaretçilere özel bir deneyim sunuyor. Etkinlik, dinozorlar dünyasının gerçekçi bir görünümü aracılığıyla farklı duygular uyandırmak ve aynı zamanda çevre sorunları ile dünyada nesli tükenmekte olan türlere karşı farkındalık sağlamayı amaçlıyor.