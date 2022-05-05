Japonya'da Çocuk Günü'nde Geleneksel Kutlama - Haberler

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Japonya'da Çocuk Günü'nde Geleneksel Kutlama

Xinhua - Güncel
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Japonya'da Çocuk Günü'nde Geleneksel Kutlama

SAİTAMA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Japonya her yıl 5 Mayıs'ta Çocuk Günü'nü kutluyor.

SAİTAMA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Japonya her yıl 5 Mayıs'ta Çocuk Günü'nü kutluyor. Bu özel günde aileler çocuklarına mutluluk getirmesi için geleneksel bir etkinlik olarak "koinobori" adı verilen sazan balığı şeklindeki rüzgar güllerini iplere asıyorlar.

Japonya'nın Saitama vilayetinin Koshigaya kentine bağlı Fudobashi'de omzunda bir çocuk taşıyan erkek "koinobori" adı verilen, sazan balığı şeklindeki rüzgar güllerinin altından geçiyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Saitama vilayetinin Koshigaya kentine bağlı Fudobashi'deki "koinobori" adı verilen, sazan balığı şeklindeki rüzgar gülleri görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Saitama vilayetinin Koshigaya kentine bağlı Fudobashi'deki "koinobori" adı verilen, sazan balığı şeklindeki rüzgar gülleri görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Japonya'nın Saitama vilayetinin Koshigaya kentine bağlı Fudobashi'de çocuklar "koinobori" adı verilen, sazan balığı şeklindeki rüzgar güllerini seyrediyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Saitama, Japonya, Mayıs, Çocuk, Güncel, Haberler

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