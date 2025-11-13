Haberler

Japonya'da Anayasa Revizyonu İçin Görüşmeler Başladı

Güncelleme:
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti ve koalisyon ortağı Nippon Ishin, 1947'de yürürlüğe giren anayasanın ilk revizyonu için taslak önerileri hazırlamaya başladı. Görüşmeler, Komeito Partisi ile siyasi ittifakın sona ermesinin ardından başladı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Nippon Ishin (JIP), ülkede İkinci Dünya Savaşı sonrası yürürlüğe giren anayasanın ilk kez revize edilmesi için görüşmelere başladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Liberal Demokrat Parti ve Nippon Ishin, 1947 Anayasası'nın revizyonu için bir araya geldi.

Liberal Demokrat Parti ve Nippon Ishin, anayasanın ilk kez revize edilmesi için taslak önerileri hazırlamaya başladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler, Liberal Demokrat Partinin uzun yıllardır koalisyon ortağı olan Komeito Partisiyle siyasi ittifakını sona erdirmesinin ardından geldi.

Komeito, Japonya'nın savaş hakkından feragat eden ve "savaş gücü" bulundurmasını yasaklayan 9. maddenin değiştirilmesine karşı çıkıyordu.

Anayasanın 9. maddesi, bazı kesimler tarafından Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından "aşağılayıcı" bir hüküm olarak görülüyor.

9. maddenin değiştirilip değiştirilmemesi konusunda Japon kamuoyu da ikiye bölünmüş durumda.

Japonya Anayasası, 1947'de yürürlüğe girmesinden bu yana hiç değiştirilmedi ve daha önce resmi bir değişiklik süreci başlatılmadı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
