Japonya'da yaşlı adam, evinin mutfağında ayıyla karşılaştı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde, ses duyması üzerine mutfağına giden yaşlı adamın karşısına ayı çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, Iwate'ye bağlı Shizukuishi kasabasında polis 13 Temmuz gecesi aldığı ihbara ilişkin açıklama yaptı.

Polis, evin içerisindeki seslerin nereden geldiğine bakmak isteyen 87 yaşındaki adamın mutfağında ayı gördüğünü kaydetti.

Yaşlı adamın eşinin acil yardım ekiplerini aradığını belirten polis, buzdolabının içindeki gıdaların mutfak zeminine saçılmış halde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Polis, ayının buzdolabını karıştırmış ve ardından evi terk etmiş olabileceğini ifade etti.

Son dönemde aynı kasabada bir ayının, yine yaşlı birinin evine 4 kez girdiği belirtilmişti.